Медведь чуть не загрыз двух россиян в Якутии

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В Якутии медведь напал на двух рабочих Чаядинского месторождения и чуть не загрыз их. Как передает пресс-служба регионального Минздрава, пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

10 ноября двое пострадавших были доставлены в Витимскую больницу. Им оказывается полный комплекс экстренной медицинской помощи, — говорится в сообщении.

По информации издания ИА SakhaNews, голодный хищник атаковал мастера и механика «РусГазБурения». На опубликованных в Сети кадрах видно, что кого-то гоняет стая собак, а затем к людям выбегает медведь. В этот момент из вагона вышел один из рабочих, который попался в лапы зверя. Находящиеся рядом мужчины начали отпугивать хищника с помощью огнетушителя, но тот впоследствии совершил нападение на другого сотрудника. Обоих рабочих удалось спасти, а зверя ликвидировал вызванный на место охотник.

Ранее в Приморском крае застрелили медведя, который проник на территорию школы в селе Агзу. Хищник пробрался к учебному заведению прямо во время уроков. Зверь представлял опасность для детей и находящихся по близости жителей, поэтому служба охотнадзора выдала разрешение на его отстрел.