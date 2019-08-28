https://static.news.ru/photo/2a5bdab0-c999-11e9-a23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Медсёстры реанимации Центральной городской больницы (ЦГБ) Красноуральска Свердловской области намерены с 1 сентября работать только на ставку. Медработницы таким образом протестуют против дополнительной нагрузки без доплаты.

Санитарки получали на ставку 32 тысячи рублей, сёстры — 17 тысяч. Потом всех санитарок перевели в уборщицы на 12 тысяч, но наш главный стал им доплачивать по восемь тысяч за то, что они будут ухаживать за больными. В итоге сейчас медсёстры получают 17–18 тысяч в месяц, а уборщицы по 20 тысяч, — цитирует URA.RU одну из медсестёр красноуральской ЦГБ.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщили, что знают о сложившейся ситуации и пообещали «разобраться».

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти российских субъектов обязаны активно вмешиваться в ситуацию, когда зарплата врачей опускается ниже средней по экономике.

До этого в Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле из-за переработок. По последним данным, пять из шести специалистов вернулись на свои должности.

В июле депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил, что прокуратура выявила нарушения трудовых прав работников больницы города Анжеро-Судженск Кемеровской области. На протяжении нескольких месяцев младшие медсёстры из этого медучреждения выступали против сокращений персонала и перевода их на должности уборщиц.