https://static.news.ru/photo/2a5bdab0-c999-11e9-a23f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Медсёстры реанимации Центральной городской больницы (ЦГБ) Красноуральска Свердловской области намерены с 1 сентября работать только на ставку. Медработницы таким образом протестуют против дополнительной нагрузки без доплаты.
Санитарки получали на ставку 32 тысячи рублей, сёстры — 17 тысяч. Потом всех санитарок перевели в уборщицы на 12 тысяч, но наш главный стал им доплачивать по восемь тысяч за то, что они будут ухаживать за больными. В итоге сейчас медсёстры получают 17–18 тысяч в месяц, а уборщицы по 20 тысяч, — цитирует URA.RU одну из медсестёр красноуральской ЦГБ.
В пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщили, что знают о сложившейся ситуации и пообещали «разобраться».
Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти российских субъектов обязаны активно вмешиваться в ситуацию, когда зарплата врачей опускается ниже средней по экономике.