Медики на Сахалине заявили о нехватке средств защиты от коронавируса

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Супруга мэра Томска Ивана Кляйна перед тем, как в их с мужем элитной квартире начался обыск, успела выбросить из окна подушку, в которой были спрятаны банковские карты. На соответствующих счетах лежит 1,3 млрд рублей, сообщил источник, близкий к следствию.

Указанная сумма хранится частями на счетах в российских и швейцарских банках, уточняет «КП — Новосибирск» со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Подушку с картами женщина вышвырнула из окна спальни. Подушку...