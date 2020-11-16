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Медики на Сахалине заявили о нехватке средств защиты от коронавируса

09:48, 16 ноября 2020 319
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав Сахалинской области проверит сообщения о нехватке средств защиты в Холмской центральной районной больнице, где получают лечение пациенты с коронавирусом.

Соответствующая информация появилась в СМИ, которые опубликовали коллективное письмо сотрудников медучреждения. В нём говорилось о многочисленных нарушениях в отделении реанимации и анестезиологии. Из-за нехватки масок, спецкостюмов и средств дезинфекции COVID-19 заразились уже восемь их коллег. Один из них находится на ИВЛ в тяжёлом состоянии. По словам медиков, под обращением подписались более 30 человек. Также медперсонал обратился в прокуратуру.

В палатах, где лежат пациенты с подтверждённой инфекцией, нет дверей. Для разграничения зон в отделении повесили обычную хозяйственную плёнку. На всех сотрудников на основании требования-заявки на предоставление 500 штук масок выдано всего 300 штук — на две недели. Этого хватит примерно на три дня, если соблюдать все правила, — указано в письме.

Представитель пресс-службы областного Минздрава завил, что сотрудники ведомства проверят ситуацию на месте, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме предложили увековечить память медиков и волонтёров, погибших в ходе пандемии коронавируса. Соответствующее обращение депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

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