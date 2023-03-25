МЧС закрыло большегрузам Военно-Грузинскую дорогу МЧС: Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов из-за непогоды

Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Большегрузному транспорту временно запретили движение по Военно-Грузинской дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Северной Осетии. Причиной стало ухудшение погодных условий.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н. п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 03:10 25 марта 2023 года до особого распоряжения, — говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси. Она проходит через Главный Кавказский хребет и соединяет Россию с Грузией и другими государствами Закавказья. В настоящее время единственным действующим пунктом пропуска на грузино-российской границе является «Казбеги — Верхний Ларс». В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.

В начале марта сообщалось, что большая пробка из автомобилей образовалась при подъезде к контрольно-пропускному пункту «Верхний Ларс» со стороны Грузии. По некоторым данным, длина затора достигала семи километров. По словам местных жителей, пробки у КПП возникают регулярно, это связано с нестабильностью работы пропускного пункта.

Также сообщалось, что драка между дальнобойщиками на российско-грузинской границе закончилась летальным исходом. Конфликт случился на нейтральной полосе в районе погранперехода на Военно-Грузинской дороге. В результате драки один из водителей убил другого.