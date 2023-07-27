МЧС России уточнило число погибших в результате крушения вертолета на Алтае МЧС: жертвами крушения вертолета на Алтае стали четыре человека

Четыре человека скончались в результате крушения вертолета Ми-8 близ села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону. В ведомстве уточнили, что ранее шесть человек считали погибшими. Однако выяснилось, что два человека самостоятельно покинули вертолет. В шоковом состоянии они дошли до больницы, пострадавшие госпитализированы с ранами легкой степени тяжести.

По последним данным, погибших четверо, 10 пострадало, двое находившихся на борту не пострадали, — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «АлтайАвиа», совершавший коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур, потерпел крушение 27 июля примерно в 15:00 по местному времени. Воздушное судно рухнуло при приземлении, задев линии электропередач. После падения вертолет загорелся, к настоящему моменту огонь уже потушен. Предполагается, что причиной крушения стала ошибка пилотов. Командиром экипажа вертолета был 52- летний Вячеслав Демихов, который ранее помогал МЧС с выявлением и тушением лесных пожаров на вертолете Robinson R66.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На месте происшествия работают криминалисты.