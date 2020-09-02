МЧС предупредило об угрозе возникновения смерчей в Краснодарском крае

https://static.news.ru/photo/b98106a0-ecb3-11ea-862e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotogramma/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Специалисты МЧС предупредили об угрозе образования смерчей до 7 сентября 2020 года в Краснодарском крае.

В связи с высокими среднесуточными температурами и прогревшимися водами Чёрного и Азовского морей, сохраняются риски образования смерчей в Краснодарском крае, — привели сообщение специалистов ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС в ТАСС.

Отмечается, что риски возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сохранятся на реках Якутии и Коми, Татарском проливе, а также в акваториях Северного, Балтийского и Баренцева морей. Они связаны с возможными авариями и повреждениями на судах при нарушении правил судоходства, которые возникают в условиях ограниченной видимости.

Как писал NEWS.ru ранее, 27 августа 2020 года все оперативные службы Сочи были переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы формирования смерчей над морем. Ожидалось, что смерч может образоваться в течение ближайших двух суток.