МЧС предупредило об угрозе возникновения смерчей в Краснодарском крае

Специалисты МЧС предупредили об угрозе образования смерчей до 7 сентября 2020 года в Краснодарском крае.
В связи с высокими среднесуточными температурами и прогревшимися водами Чёрного и Азовского морей, сохраняются риски образования смерчей в Краснодарском крае, — привели сообщение специалистов ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС в ТАСС.
Отмечается, что риски возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сохранятся на реках Якутии и Коми, Татарском проливе, а также в акваториях Северного, Балтийского и Баренцева морей. Они связаны с возможными авариями и повреждениями на судах при нарушении правил судоходства, которые возникают в условиях ограниченной видимости.
Как писал NEWS.ru ранее, 27 августа 2020 года все оперативные службы Сочи были переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы формирования смерчей над морем. Ожидалось, что смерч может образоваться в течение ближайших двух суток.