Мать скинула подруге видео с изнасилованием сына и попала под уголовку Мать могут посадить за пересыл видео с надругательством над ее сыном в Кузбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Мариинске Кемеровской области против матери 11-летнего мальчика завели уголовное дело за то, что она пожаловалась подруге на изнасилование ее сына, передает Telegram-канал Mash. Женщина увидела ролик, на котором над ее ребенком надругался 13-летний подросток, и переслала его приятельнице.

О произошедшем узнали правоохранители и решили завести уголовное дело против родительницы. По данным канала, ей инкриминируют статью «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». По ней женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что вступил в силу приговор в отношении россиянки, осужденной за убийство пытавшегося ее изнасиловать знакомого. Жительница Иркутской области, как следует из решения от 29 декабря, получила семь лет колонии общего режима. В июне она отправилась с мужем и его другом на Байкал, где знакомый набросился на нее. Женщина забила его ножкой от мангала и деревянным бруском. Суд смягчил приговор из-за «аморального поведения потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления».