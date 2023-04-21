«Мать пьет»: соседка рассказала о семье жестоко избившей мужчину школьницы Соседка отпинавшей мужчину школьницы в Арзамасе рассказала, что девочка и ее мать выпивают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка из Арзамаса, выложившая в Сеть кадры, на которых пинает по лицу пьяного мужчину, состоит на учете в подразделении отдела полиции по делам несовершеннолетних, а ее мать находится в алкогольной зависимости, сообщила NEWS.ru соседка подростка. По ее словам, героиня видео находится на домашнем обучении, поскольку из школы ее выгнали из-за плохого поведения. Младший брат девочки тоже не отличается хорошим поведением.

Да, это наши соседи. Я так понимаю, она стоит [на учете в отделе] по делам несовершеннолетних, мать ее пьет, второй ее ребенок хулиганит постоянно. Его выгнали из школы, даже на домашнее обучение посадили. За ними никто не смотрит, мне страшно детей своих пускать на улицу, — поделилась соседка.

Женщина утверждает, что это не первый случай, когда девочка кому-то вредит, но органы опеки игнорируют ситуацию. По ее словам, подросток также злоупотребляет алкоголем.

Органы опеки ничего не делают, им все равно. И такие случаи уже не первый раз происходят. Девочка агрессивная, буквально недавно здесь заколотила еще одного мужчину. Я не знаю, может она просто больная на голову. У нее есть справка, училась в специальной школе, поэтому и бросается на всех подряд и пьет чуть ли не каждый день, — рассказала соседка.

Ранее мать девочки заявила, что дочь таким образом защищала своего младшего брата, которого мужчина ударил на детской площадке. Видео с избиением появились в городских сообществах, а после привлекли внимание федеральных СМИ.