Мать и двое детей погибли при пожаре в Перми

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

Мать с двумя детьми пяти и 11 лет погибли в результате пожара в частном доме в Перми, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Еще один человек пострадал, он доставлен в больницу.

В ночное время 24 ноября 2023 года в Кировском районе города Перми в одном из частных домов по улице Чекалина произошел пожар, во время которого погибли женщина и двое ее малолетних детей. Еще один человек с полученными травмами госпитализирован, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте пожара работают следователи, криминалисты и эксперты. Руководство управления СКР взяло расследование дела на особый контроль.

Ранее сообщалось, что в хуторе Шахтенки Ростовской области четверо детей в возрасте от шести до 15 лет погибли от отравления угарным газом, источником которого стала печь в доме. По данному факту СРК возбудил уголовное дело.

До этого при пожаре в жилом доме в населенном пункте Власиха Алтайского края погибла женщина. Ее тело было обнаружено спасателями после ликвидации возгорания.