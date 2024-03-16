Мастер маникюра вылила йод на бюллетени в Моздоке Девушка пыталась испортить бюллетени в Северной Осетии, ее задержали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мастер маникюра задержана за попытку порчи бюллетеней в Северной Осетии, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 27-летняя жительница Моздока подошла к членам избиркома под видом избирателя и брызнула йодом на стол, где лежали бланки для голосования.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером на улице Полевой. Девушка вышла из кабинки для голосования, после чего приблизилась к столу с бюллетенями и резко брызнула йодом. Жидкость попала на списки избирателей, сами бюллетени остались в целости. Злоумышленницу сразу задержали.

Ранее член комиссии вылила зеленку в урну для голосования в Ижевске. Работники участка помешали испортить большинство подписей, женщину задержала полиция. Комиссия завершила голосование в штатном режиме.

До этого москвичка залила зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке в районе Отрадное. Злоумышленницу инструктировали по телефону, она выкрикивала проукраинские лозунги. Как позднее уточнили в Следкоме, на гражданку завели уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), ей грозит срок до пяти лет. Происходящее попало на видео: на кадрах видно, как девушка выплескивает жидкость на документы.