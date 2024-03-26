Массовый конфликт закончился стрельбой под Новосибирском В Новосибирской области разыскивают участников конфликта со стрельбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции начали розыск участников конфликта со стрельбой в селе Каменка в Новосибирской области, сообщили РБК Новосибирск в пресс-службе управления МВД по региону. По данным ведомства, инцидент произошел около полуночи.

В полицию поступили ряд сообщений о противоправных действиях граждан в селе Новосибирского района. Полицейские, прибывшие на место происшествия, участников конфликта не обнаружили, — рассказали в ведомстве.

Следственно-оперативная группа с криминалистом опросили возможных очевидцев произошедшего. В МВД уточнили, что с места происшествия изъяты следы и гильзы, «предположительно, от травматического пистолета».

Ранее жителя поселка Речник Новосибирской области арестовали за покушение на бабушку и дедушку, сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в регионе. По версии следствия, внук проживал с ними и вел аморальный образ жизни, не работал и употреблял запрещенные вещества.

Из-за этого родственники часто ссорились. 14 марта между мужчиной и родными вновь разгорелся конфликт. Подозреваемый ушел из дома, но через несколько часов вернулся пьяным и попытался убить родственников.