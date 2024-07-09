После массового отравления детей в российском регионе проверят лагеря В Туве после массового отравления детей проверят оздоровительные лагеря

Фото: Вадим Жернов/РИА Новости

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале сообщил, что поручил проверить все оздоровительные лагеря региона после отравления детей. Ранее в больницу госпитализировали 31 ребенка от 10 до 17 лет с симптомами кишечной инфекции. На плохое самочувствие они пожаловались после возвращения домой с первой смены в оздоровительном лагере «Чагытай» в Республике Тыва.

Поручил Министерству образования совместно с Минздравом Тувы организовать проверку в лагере «Чагытай», оказать содействие надзорным и правоохранительным органам, также инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря. Общую координацию ведет мой заместитель Орлан Сарыглар, — сказано в сообщении Ховалыга.

По словам заместителя главного врача Республиканской инфекционной больницы Чечек Ондар, состояние детей оценивается как легкой и средней степени тяжести, один ребенок находится в отделении реанимации. У всех них взяты анализы. Сейчас школьники получают терапию, необходимую для восстановление потерянной организмом жидкости и солей.

Ранее возбудитель сальмонеллеза выявлен у 75 отравившихся едой в бурятском Гусиноозерске. Среди них 42 заболевших ребенка. Как сообщил региональный Роспотребнадзор, групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки).