«Масочный режим» введут в Коми

https://static.news.ru/photo/ea877966-8afa-11ea-b9ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 мая в рамках противодействия распространению COVID-19 в Коми вводится «масочный режим», сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

Это уже не желание, а обязательное условие — если вы выходите на улицу или заходите в общественный транспорт, вы обязательно должны быть в маске, и у вас обязательно должны быть либо перчатки, либо дезинфицирующее средство для обработки рук, — подчеркнул Уйба в ежедневном видеообращении к жителям Коми.

Он также добавил, что за отсутствие защитных масок «будут наказывать». Кроме того, в регионе продлят режим повышенной готовности, введённый из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, до 11 мая.

Как ранее писал NEWS.ru, в Краснодарском крае продлили до 12 мая режим самоизоляции, который был введён из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона Вениамин Кондратьев ввёл «масочный режим», чтобы обезопасить местных жителей.