Машинист МЦД-4 отправил поезд не туда и предложил людям прыгать на пути

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Подмосковье машинист электропоезда, следующего по маршруту МЦД-4, предложил пассажирам прыгать из поезда на пути и ждать пересадки после того, как отправил состав не по нужному маршруту, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Один из очевидцев заснял происходящее на видео и опубликовал его в Сети. На кадрах видно, что несколько людей действительно спрыгнули на пути, а после полезли на соседнюю платформу.

По данным «Осторожно, Москва», электричка следовала по маршруту Фрязево — Апрелевка. Поезд доехал до станции Реутов, сделал часовую стоянку, после чего поехал в сторону станции Железнодорожная.

Пассажиры обратились к машинисту с требованием объяснить ситуацию, он ответил, что с ним связался диспетчер и перестроил маршрут. Машинист открыл двери электрички, которые выходили не на платформу, а на пути, и предложил всем желающим спрыгнуть. Пассажиры обратились в полицию.

Ранее в Подмосковье контролер в электричке едва не задушил подростка, предположительно, ехавшего без билета. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре заявили, что по факту произошедшего будет проведена проверка. В Сети появились кадры с моментом инцидента.