Трое бойцов СВО утонули вместе с автомобилем под Воронежем

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимися из зоны специальной военной операции, затонула в Воронежской области, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В результате поисковых мероприятий обнаружили машину и тела двух погибших. Третий мужчина еще не найден.

Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев проинформирован о затонувшей машине с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии. По его поручению установили контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что автомобиль с участниками СВО упал с разведенного понтонного моста Галиевка — Подколодновка, расположенного в Богучарском районе Воронежской области. Военнослужащие ехали в отпуск в Чувашию. Тогда информации о пострадавших или погибших не поступало, было неизвестно, сколько именно в машине человек.

Родственники военнослужащих сообщили, что мужчины отправились в путь 8 апреля и в последний раз выходили на связь 9 апреля, когда находились на платном участке федеральной трассы М-4 «Дон». Машину пытались вытащить из реки 14 апреля, но операция не увенчалась успехом из-за сильного течения. Позднее в социальных сетях и мессенджерах призвали местных жителей помочь с подъемом машины со дна реки.