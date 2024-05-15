Mash: жильцы поврежденного дома в Белгороде могут не вернуться в квартиры

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Telegram-канал Mash сообщает, что жилой многоэтажный дом в Белгороде, разрушенный в результате удара со стороны ВСУ, могут признать аварийным и полностью расселить. По данным канала, вопрос об этом встал после того, как 13 мая рядом со зданием упал еще один снаряд, взрывная волна от которого нанесла ему дополнительные повреждения.

Как пишет Mash, после первого удара вопрос о расселении касался только жильцов второго и третьего подъездов поврежденного дома. По данным канала, первоначальный осмотр и 3D-сканирование показали, что остальные части дома в порядке и людей можно возвращать в квартиры.

Но, как выяснил Mash, 13 мая в районе Харгоры упал еще один снаряд ВСУ, взрывная волна от которого также задела пострадавшее здание. Авторы канала отмечают, что специалисты проводят повторную экспертизу, по итогам которой станет известно, смогут ли жильцы вернуться в свои квартиры.

По последним данным, количество жертв при обрушении части дома увеличилось до 17. По информации МЧС, из-под завалов во вторник, 14 мая, достали тела еще двух человек без признаков жизни.

ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода 12 мая. По сведениям Минобороны РФ, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».