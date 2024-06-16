Mash: у родственников террористов из ростовского СИЗО идут обыски

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Telegram-канал Mash сообщил, что у родственников террористов, которые взяли заложников в ростовском СИЗО-1, проходят обыски. По данным канала, оперативники работают в Ингушетии — трое из шести захватчиков родом оттуда.

Как стало известно каналу, несколько лет назад они переехали в Карачаево-Черкесию, там преступники сняли квартиру и готовили теракт в здании Верховного суда в Черкесске по наводке ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Однако в апреле 2022 года их задержали на выходе из дома. По информации канала, в следственном изоляторе злоумышленники познакомились с еще тремя единомышленниками и несколько месяцев планировали побег.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что террористов, взявших заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали. Сотрудники следственного изолятора освобождены, никто из них не пострадал, уточнили во ФСИН. Ряд Telegram-каналов утверждает, что все злоумышленники погибли.

В Сети появились кадры из СИЗО. На них можно заметить, как нарушители окружают мужчин. Один из заложников заявлял о серьезности намерений арестованных.

Telegram-канал Baza писал, что один из заложников в СИЗО Ростовской области получил легкое ножевое ранение. В публикации уточняется, что ему уже оказали необходимую медицинскую помощь. По данным канала, жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает.