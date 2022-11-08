Силовики нагрянули с обысками к владельцам баров Санкт-Петербурга Mash: силовики нагрянули с обысками к владельцам баров Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К владельцам ряда баров в Санкт-Петербурге в дверь постучали сотрудники силовых структур России с целью проведения обысков, сообщает «Mash на Мойке». Правоохранительные органы подозревают рестораторов в мошенничестве, а также в создании организованной преступной группировки.

Издание пишет, что ООО «Бар-Групп», куда входят заведения Vice Сity, Noir, White Point, RS20, Nau, «Перестройка», «Фартук», «Искра», а также стрип-бар «Провокатор» использовали метод консумации. Часть заведений с помощью привлекательных девушек спаивала клиентов с целью выкачать из них деньги. Отмечается, что счета за отдых с девушками и крепким алкоголем иногда доходили до трех миллионов.

Mash подчеркивает, что участники группировки также разливали контрафактный алкоголь в Калининском районе, откуда его развозили по барам. Согласно информации издания, любые проблемы решал некий Александр Коновалов. Как пишет MAsh, Коновалов сейчас под арестом в СИЗО.

По уголовным делам проходят 11 потерпевших с общим ущербом на сумму более 10 млн, однако, как отмечает источник канала, жертв мошенников может оказаться гораздо больше. Mash уточняет, что что в планах оперативников наведаться по 50 адресам.

По этому делу возбуждено множество уголовных дел, их участникам грозит лишение свободы вплоть до 10 лет. Если будет доказано, что деятельность осуществлялась ОПГ, то тюремные сроки для фигурантов значительно увеличатся, пишет канал.

Ранее в Москве оперативники антикоррупционного подразделения ФСБ задержали заместителя директора Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России Геннадия Бочарова. Он был задержан с поличным по подозрению в получении взятки.