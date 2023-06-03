Mash: патологоанатом убил подругу-нарколога на БДСМ-сессии под Тулой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нарколог ЦРБ города Плавск в Тульской области, предположительно, скончалась во время БДСМ-сессии с участием бойфренда-патологоанатома, сообщает Telegram-канал Mash. Правоохранители обнаружили тело убитой девушки на съемной квартире 22 мая. О том, что врач перестала выходить на связь с 19 мая, в полицию сообщили коллеги.

По горячим следам был задержан бойфренд девушки — сотрудник бюро судебно-медицинской экспертизы. В его машине силовики обнаружили девайсы для БДСМ-практик, рецептурные наркотические вещества, а также сатанистскую атрибутику.

По предварительным данным, смерть девушки наступила 21 мая, в день, когда она встретилась с бойфрендом на съемной квартире. Пока полиция начала разбирательство лишь по статье о незаконном обороте наркотиков.

В мае суд приговорил жительницу Энгельса к 9,5 года колонии за убийство сожителя. Чтобы убить партнера, она предложила ему заняться БДСМ-практиками, на которые он согласился. Женщина связала мужчину, после чего задушила шнуром для зарядки смартфона.

В апреле в подмосковной Балашихе двое мужчин из Киргизии и Узбекистана скончались от передозировки наркотиков в арендованной квартире. Тела обнаружил арендодатель. Мужчины были одеты в аксессуары, характерные для БДСМ-культуры.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.