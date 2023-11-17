Девушку без сознания нашли на крыше машины в Петербурге

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В Санкт-Петербурге 16-летнюю девушку нашли под окнами многоэтажки на крыше машины, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Ее заметил случайный прохожий и вызвал скорую, но врачи не смогли ей помочь, она скончалась от полученных травм.

Девушки от 14 до 20 лет проводили время в квартире, расположенной на девятом этаже дома на Пискаревском проспекте. В какой-то момент одна из участниц вечеринки вышла на балкон и выпала. По одной из версий, это произошло случайно. Девушка не оставила предсмертной записки и не сказала ничего подругам.

Ранее сообщалось, что школьница из города Тынды, расположенного в Амурской области, попала в плен к собственным подругам и прыгнула с третьего этажа, спасаясь. Подростки насильно заперли 14-летнюю девочку в комнате на три часа. Она была вынуждена прыгнуть. В настоящее время пострадавшая находится в больнице с переломом позвоночника.

Ранее в подмосковных Химках погиб девятилетний ребенок, который сорвался с окна 21-го этажа. В этот день школьник занимался с родителями физкультурой на улице и пришел домой раньше них. Мальчик решил залезть на подоконник, чтобы проверить, идут ли его мама с папой. Из-за того что одна его рука была загипсована, он не смог удержать равновесие и выпал.