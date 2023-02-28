Маршрут из Крыма в Москву могут проложить через новые регионы Глава Крыма Аксенов сообщил, что маршрут до Москвы могут проложить через новые регионы

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Крыму могут запустить новые маршруты в Москву через территории новых российских регионов, заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он отметил, что это позволит сократить время следования поезда из полуострова до столицы. При этом политик обратил внимание на важность обеспечения безопасности данного маршрута, передает «МК в Крыму».

Аксенов заявил, что в Крыму должны в полном объеме работать все логистические схемы и маршруты. Он добавил, что на данный момент созданы все условия для возобновления железнодорожного сообщения полуострова с Херсоном.

Все логистические схемы и маршруты должны работать в полном объеме, — написал Аксенов.

Ранее глава Республики Крым заявил, что в Ялте и Алуште могут появиться новые водохранилища. Аксенов пояснил, что ялтинский проект практически готов к реализации. По его словам, водохранилище станет первым в юго-западной части полуострова и позволит решить проблемы с сезонным водообеспечением.

В начале февраля Аксенов бессрочно продлил «желтый» уровень террористической опасности в Крыму. По его поручению силовики усилили контроль за передвижением транспорта через границы полуострова с организацией досмотра с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.