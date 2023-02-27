Стало известно о провальной атаке ВСУ под Кременной Марочко: ВСУ пренебрегают потерями в Кременной и идут в наступление

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские военные впервые за последнее время предприняли попытку наступления в районе Кременной, заявил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, командиры предупреждали руководство ВСУ о небоеспособности армии из-за больших потерь, однако военные были отправлены в атаку. ВС России подавили наступление украинцев, отметил Марочко.

В ходе активных боевых действий за истекшую неделю вооруженные формирования Украины понесли большие потери. И, пренебрегая докладами командиров на местах о небоеспособности, вчера вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом, — сказал он.

По словам бывшего полковника НМ ЛНР, украинские военнослужащие, как правило, используют тактику глухой обороны в районе Кременной, но при наступлении они понесли большие потери и вернулись на занимаемые ранее позиции.

Ранее Марочко заявлял, что российские военные вычислили колонну поставляемой ВСУ военной техники вблизи населенного пункта Белогоровка под Кременной и нанесли по ней удар. По его подсчетам, до места назначения смогло добраться лишь 70% военной техники и вооружения, остальное было уничтожено силами ВС РФ.