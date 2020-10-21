Марат Хуснуллин посетит Крым в конце следующей недели

https://static.news.ru/photo/0c862622-13cf-11eb-ae26-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: Russian Government via globallookpress.com/Global Look Press

Вице-премьер Марат Хуснуллин прибудет в Крым в конце следующей недели, он планирует лично проконтролировать работы по решению проблемы с водоснабжением.

Я планировал посетить [Крым] к концу следующей недели, — отметил Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в республике будет проведена встреча с жителями для обсуждения проблемы, связанной с питьевой водой.

21 октября проблема водоснабжения Крыма обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с Хуснуллиным.

Украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились. С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели график подачи воды из-за обмеления этих источников.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.