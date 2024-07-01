Магнитный шторм обрушился на Землю 1 июля

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В понедельник, 1 июля, после вспышек на Солнце на Земле произошел магнитный шторм. Вспышки произошли в конце июня, сообщает сервис Spaceweatherlive. В ближайшие дни ожидаются полярные сияния и геомагнитные бури.

По данным сервиса, нестабильная обстановка сохранится с 1 по 3 июля. Самое сильное воздействие геомагнитной бури ожидается ночью с 1 на 2 июля.

7 июня ночью произошли несколько взрывов на Солнце, которые вызвали обеспокоенность ученых из-за возможного обрушения магнитного шторма на Землю. Исследователи предупредили о возможных нарушениях работы электронных приборов, изменениях в поведении животных и растений. Также сотрудники Института прикладной геофизики предупреждают, что возможны новые вспышки на Солнце, которые могут привести к возобновлению активности 11 и 12 июня.

Всего было зафиксировано девять вспышек на Солнце 6 июня, однако только одна была средней мощности. Ночью 7 июня было еще четыре вспышки класса С. Также Земля испытала удар тяжелых частиц после двойной вспышки на Солнце. Энергия частиц могла превышать значение в 100 млн электронвольт.