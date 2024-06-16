Люди массово пожаловались на губернатора Ростовской области из-за СИЗО Жители Ростовской области жалуются на удаление сообщений с канала губернатора

Фото: kremlin.ru

Василий Голубев

Жители Ростовской области массово жалуются на удаление сообщений о СИЗО из Telegram-канала главы региона Василия Голубева, сообщила журналистка Ксения Собчак. Она призвала губернатора разобраться с этой проблемой. По словам Собчак, пользователей также блокируют.

Люди массово жалуются, что в Вашем телеграм-канале не просто удаляют сообщения, связанные с СИЗО, но и блокируют пользователей. Уверены, это какая-то ошибка, разберитесь, пожалуйста, — говорится в обращении журналистки.

Жители Ростовской области в свою очередь задались вопросом, есть ли у них губернатор. Недовольные пользователи пожаловались, что глава региона до сих пор ничего не сказал о захвате заложников в СИЗО-1, а комментарии на эту тему активно удаляют.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ проверит всех сотрудников ростовского изолятора. СК выяснит, были ли среди них пособники преступников, которые захватили заложников, сообщили во ФСИН. По данным ведомства, комиссия установит, откуда у заключенных взялись ножи и символика ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Прокуратура в свою очередь проверит действия силовиков в ходе штурма изолятора.