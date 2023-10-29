«Люди боятся»: иудейская община допустила эвакуацию из Дагестана В иудейской общине не исключили эвакуацию евреев из Дагестана

Фото: Социальные сети

Овадья Исаков

Еврейское население Дагестана могут эвакуировать из региона, сообщил изданию «Подъем» представитель главного раввината России в республике Овадья Исаков. По его словам, евреи не чувствуют там себя в безопасности. Он отметил, что антиеврейские настроения в Дагестане связаны с проигранной Израилем информационной войной.

Реакция жителей Дагестана очевидна и понятна. Просто-напросто Израиль проиграл информационную войну, и во всех соцсетях показывают тех недобитых варваров, которые взяли в плен детей, убили женщин, стариков, сожгли, изнасиловали. Здесь распространяют дезинформацию, показывают, что как будто бы Израиль забирает чужую землю, — сказал он.

В Дагестане 28 октября прошли акции в поддержку Палестины. В ходе одного из таких мероприятий жители Хасавюрта окружили гостиницу «Фламинго», посчитав, что там поселили беженцев из Израиля. Толпу, которая хотела «выгнать евреев из Дагестана» и выкрикивала антисемитские лозунги, пришлось останавливать сотрудникам полиции. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что после переговоров полицейские согласились впустить в здание отеля несколько человек, чтобы они убедились, что граждан Израиля в здании нет.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал сограждан не поддаваться на провокации, призванные раскачать обстановку в России. По его словам, организаторы событий попытались использовать возмущение российских мусульман в связи с событиями в Газе.

В Нальчике подожгли строящийся еврейский культурный центр. Неизвестные забросили в недостроенное здание подожженные покрышки и написали на его стене антисемитский лозунг.