Лиса с капканом на лапе бродит по поселку в Подмосковье в поисках еды Лиса с капканом на лапе бродит по поселку Европа в Подмосковье в поисках еды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В поселке Европа Одинцовского округа Московской области заметили дикую лисицу, которая оказалась в сложном положении из-за капкана на лапе. Животное с облезлой шерстью и худощавым телом бродит по улицам поселка и ищет еду, сообщается в Telegram-канале «Ильинское. Новости».

Местные жители захотели помочь хищнику. Они попытались вызвать специалиста по отлову животных, однако поймать лису пока не удалось. Ливень, произошедший накануне, заставил зверя спрятаться. Тем не менее жители не сдаются и продолжают поиски. Они также организовали сбор средств для оказания помощи лисе, включая отлов, прививки, лечение и питание. Один из очевидцев попытался подозвать лису к себе, но она не решилась подходить.

Ранее в Иркутской области убили популярную в Сети и любимую многими собаку Йосю. По предварительным данным, мужчина, который жил на соседнем участке от питомца и ее хозяйки, застрелил животное.

Женщина, которая несколько лет назад спасла сбитую машиной бездомную Йосю, ездила с ней по России и рассказывала об этом подписчикам. В какой-то из дней она пошла гулять с любимицей, собака вырвалась и убежала на открытый участок соседа. Позже было найдено бездыханное тело питомца.