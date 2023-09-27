Пушилин рассказал, что нужно сделать России ради сохранения земель Пушилин призвал разработать в РФ молодежную политику ради сохранения земель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости разработки молодежной политики, которая будет способствовать передаче страны и земли следующим поколениям. По его словам, вопрос о будущем российской молодежи крайне важен, передает корреспондент NEWS.ru. В рамках кинопоказа, посвященного Дню воссоединения новых регионов с Россией, в Российском обществе «Знание» Пушилин подчеркнул, что многим странам не нравится сильная и суверенная Россия, которая заботится о благополучии своих граждан и принимает решения в их интересах.

Конечно, стоит задуматься о будущем, особенно о будущем молодежи. Это важный вопрос, связанный с укреплением позиции и защитой России от возможных атак. Я не сомневаюсь, что через 30, 40, 50 лет ситуация может вновь обостриться. <...> Поэтому важно разработать молодежную политику, которая будет способствовать передаче страны и земли следующим поколениям, — сказал он.

Ранее генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что в школах и вузах следует устраивать встречи участников СВО с детьми и молодежью в рамках работы по патриотическому воспитанию. По его словам, соответствующие предложения готовит для внесения в Госдуму государственный фонд «Защитники Отечества».

В апреле сообщалось, что Федеральное агентство по делам молодежи планирует в рамках проекта «Твой герой» привлечь демобилизованных военнослужащих, участвовавших в спецоперациях, для работы с молодежью. Программу разрабатывает заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.