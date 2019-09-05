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Владимир Савченков, генеральный директор строительной компании «Флай Плэннинг», рассказал News.ru, почему Дальний Восток России получает так много преференций и можно ли распространить на всю страну специальную ипотечную программу для Дальневосточного федерального округа.

Савченков пояснил, что России выгодно строить прочные экономические связи с азиатскими странами в условиях дестабилизации мировой экономики. В то время, когда США вводят санкции против России и пошлины против Китая,...