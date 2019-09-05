Актёра Леонардо Ди Каприо и 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг могут пригласить на Климатический форум городов, который пройдёт в Москве в следующем году. Об этом сообщил руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Мы готовы пригласить Леонардо Ди Каприо и других звёзд на следующий форум, который будет проходить совместно с ООН, — цитирует ТАСС Кульбачевского.
Как писал News.ru, школьница из Швеции Грета Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира за вклад в движение по борьбе с глобальным потеплением. Юная шведка устроила одиночную «школьную забастовку» перед зданием парламента в Стокгольме. Ученица заявила, что не будет посещать школу до тех пор, пока правительство страны не начнёт выполнять условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов.