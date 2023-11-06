Легковушка выехала на встречку и оказалась смята школьным автобусом Ребенок и взрослый погибли в аварии с автобусом и легковушкой под Челябинском

Фото: NEWS.ru

Смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21099 и школьного автобуса произошло на 12-м километре трассы Черновское — Кундравы в Челябинской области, сообщает РЕН ТВ. В результате аварии погибли два человека — взрослый и ребенок. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу.

После этого в него врезался автобус. Удар пришелся на правый бок автомобиля. На опубликованных кадрах видно, что транспорт сильно деформировался. В настоящий момент на месте столкновения работают сотрудники оперативных служб. Все обстоятельства трагедии уточняются.

Еще один ребенок, который был в школьном автобусе, получил травмы, — сообщил источник телеканала.

Ранее стало известно о ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Красноярске. Инцидент произошел на улице Чернышевского. В результате погибли трое человек, еще один пострадал. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус. В салоне маршрутного транспорта в тот момент находились порядка 10 человек.