Легкомоторный самолет рухнул в российском регионе В Калмыкии при падении легкомоторного самолета пострадал человек

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В Яшкульском районе Калмыкии упал легкомоторный самолет, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники. По данным собеседника телеканала, в результате происшествия пострадал один человек. Информации о его состоянии пока нет.

Один человек пострадал при падении легкомоторного самолета в Яшкульском районе Калмыкии, — сказал источник.

Ранее в Дергачевском районе Саратовской области во время сельскохозяйственных работ в результате падения легкомоторного самолета погиб один человек.

До этого вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области. Причиной стал отказ двигателей. Пресс-служба Росавиации отметила, что машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове. Она получила повреждения стоек шасси и хвостовой балки. Находившиеся на борту четыре человека не пострадали, на вертолете Ми-8Т их направили в Мурманск.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что в Суздальском районе Владимирской области владелец частного аэродрома Павловское Игорь Буевич разбился насмерть во время испытания легкомоторного самолета с кабиной закрытого типа, который он сконструировал и собрал сам. По данным канала, у мужчины не было разрешения на полеты.