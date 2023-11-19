LADA Kalina выехала на «встречку» и спровоцировала смертельное ДТП в Крыму МВД: четыре человека погибли при лобовом столкновении LADA Kalina и «ВАЗ 2104»

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В Советском районе в Крыму произошло смертельное ДТП с участием LADA Kalina и ВАЗ 2104, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, возле села Николаевка водитель LADA выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другим авто. В итоге два шофера и два пассажира погибли.

По предварительным данным, 19.11.2023 года в 09:30 вблизи с. Николаевка Советского района водитель автомобиля LADA Kalina, двигаясь в направлении г.Джанкоя, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 2104. В результате ДТП оба водителя автомобилей и пассажир ВАЗ 2104 погибли на месте, еще один пассажир автомобиля LADA Kalina скончался в карете скорой помощи, — уточнили в МВД.

В ведомстве добавили, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Калининграде автомобиль BMW протаранил остановку общественного транспорта на пересечении улиц Инженерной и Киевской. Региональное управление МВД сообщило, что в результате аварии пострадали три человека и погиб ребенок.

До этого водитель иномарки наехал на остановку общественного транспорта во Владикавказе. В аварии пострадали находившиеся на остановке 49-летняя женщина и 41-летний мужчина.