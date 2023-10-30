Квартира Зеленского в Крыму ушла с молотка Квартира Зеленских в Ялте продана на открытом аукционе за 44,3 млн рублей

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Вид на здание жилого комплекса «Император», в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского

Ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма, продана на открытом аукционе, передает РИА Новости. Победитель торгов — Ольга Николаевна Липовецкая. Она заплатила за недвижимость 44,3 млн рублей.

Как свидетельствуют данные портала ГИС Торги, к аукциону были допущены два участника — Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая. Шаг аукциона составлял 1,2 млн рублей. Победителем признана Ольга Липовецкая, предложившая за лот 44 миллиона 356 тысяч рублей — на 20 млн больше, чем первоначальная цена.

Объект расположен на пятом этаже. С балкона квартиры открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом. Помещение включает нескольких комнат: гостиную с панорамным окном на балкон, спальню с ванной и кухню, которая совмещена со столовой. В квартире нет мебели и даже розеток, но установлен санузел.

В сентябре председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов предлагал создать в квартире Зеленских музей борьбы с нацизмом. При этом сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что часть средств, вырученных от продажи квартиры украинского президента, будет направлена на нужды военнослужащих в зоне спецоперации. Оставшиеся деньги пойдут на поддержку детей-сирот в Крыму.