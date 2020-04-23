Курский врач — анестезиолог-реаниматолог скончался от коронавируса

https://static.news.ru/photo/40c5e92c-8879-11ea-9cf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Врач — анестезиолог-реаниматолог Игорь Татаркин, который работал в Курском противотуберкулёзном диспансере, умер с подтверждённым коронавирусом.

К сожалению, Игорь Геннадьевич Татаркин скончался. Он попал в областную инфекционную больницу имени Н.А. Семашко две недели назад. Состояние доктора было стабильно тяжёлым, он находился на аппарате ИВЛ, — передаёт слова представителя областной администрации РИА Новости.

Мужчине было 54 года. По словам собеседницы агентства, он умер в воскресенье, 26 апреля, в первой половине дня.

Как ранее писал NEWS.ru, заражённые коронавирусом врачи городской больницы Улан-Удэ № 4 скрывали симптомы заболевания, из-за чего заразили многих коллег. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании оперативного штаба.