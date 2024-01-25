Курские военные требуют закрыть подпольный клуб с «голыми» вечеринками SHOT: курские военные требуют закрыть подпольный клуб с «голыми» вечеринками

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Курские военные требуют закрыть подпольный ночной клуб «Убежище 13», который находится в здании, где должно располагаться противорадиационное укрытие, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, бойцы СВО возмущены тем, что в заведении на приграничной территории веселятся полуголые гости.

Как стало известно каналу, клуб работает уже около пяти лет. Там до сих пор проводятся «голые» вечеринки, утверждают бойцы. Канал пишет, что после мероприятий в Сети публикуются развратные фотоотчеты: недавно прокуратура заинтересовалась заведением и подала иск против хозяев клуба, чтобы выселить их из защитного сооружения.

По информации канала, суд признал, что в помещении, имеющем статус противорадиационного укрытия, клуб вместимостью 300 человек располагался незаконно. Собственник земли не имел права использовать его для вечеринок, и теперь по решению суда сооружение должно перейти в собственность государства. При этом, как пишет канал, мероприятия там все еще проводятся, следующая вечеринка должна состоятся завтра после заката.

20 декабря телеведущая Анастасия Ивлеева организовала резонансную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». После волны критики она опубликовала два видеообращения на своих страницах в социальных сетях, в которых попыталась объяснить происходящее и попросила россиян дать ей второй шанс.