Курилы открылись для организованных групп туристов

https://static.news.ru/photo/1143dd0e-bf5a-11ea-83eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look

С понедельника, 6 июля, Курилы открыли границы для организованных туристических групп, которые набираются через туроператоров. Самостоятельные туристы пока не могут въехать в регион.

Курилы были закрыты для туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа, однако с 18 мая турагентства получили разрешение на проведение экскурсий на открытом воздухе с соблюдением мер предосторожности.

В настоящее время пассажиры, прилетающие на острова, должны иметь при себе трудовой договор или местную прописку.

Ранее для путешествий без угрозы распространения коронавируса открылась Сахалинская область. Это стало возможным благодаря специальной туристической программе, стартовавшей на острове 6 июля, писал NEWS.ru.