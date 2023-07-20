Крымский мост временно закрыли из-за воздушной тревоги

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Крымский мост временно закрыли, сообщил оперативный штаб республики в официальном Telegram-канале. В настоящее время местные власти объявили воздушную тревогу.

Мост временно закрыт. Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост», — сказано в сообщении.

По какой причине была объявлена воздушная тревога, не сообщалось. Подробной информации о произошедшем пока нет.

17 июля на мосту через Керченский пролив произошел теракт, который организовали Вооруженные силы Украины. Издание Der Spiegel написало, что ВСУ атаковали стратегически важный объект, чтобы отвлечь мировую общественность от неудач на поле боя в ходе затянувшегося контрнаступления. В результате теракта погибла семейная пара, их 14-летняя дочь получила травму головы и сейчас находится в больнице. В настоящее время девочка под присмотром врачей. Сообщалось, что ее планируют перевезти в Москву.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены отсутствием реакции Запада на произошедшее. По его словам, союзники и партнеры киевского режима будут закрывать глаза на любые действия украинских властей против России.