Крымский мост временно закрыли для проезда автомобилей

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост, Крым

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно ограничено, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Причины введения ограничений не раскрываются. Гражданам, находящимся в зоне досмотра, рекомендовано сохранять спокойствие и следовать всем указаниям сотрудников органов транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.

Отмечается, что днем ранее, 28 декабря, на переправе наблюдалась очередь из автомобилей. В очереди для проезда по переправе стояли не менее 50 автомобилей. Отмечается, что пробка образовалась со стороны Керчи. Согласно действующим правилам, проезд по Крымскому мосту разрешен только транспортным средствам, чья масса не превышает 3,5 тонны. Альтернативой Крымскому мосту является Керченская паромная переправа.

Как сообщалось ранее, Госавтоинспекция приняла решение перекрыть движение на федеральной трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. В ведомстве объяснили, что такая необходимость обусловлена образованием стекловидного льда на дороге. Ограничение действовало на отрезке с 572-го по 698-й километр. Позднее ограничения были сняты.