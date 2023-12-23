Крымские власти оценили ущерб от водной блокады полуострова Константинов: общий ущерб Крыму от водной блокады составил шесть трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общий ущерб Крыму от устроенной Украиной водной блокады составил около шести триллионов рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24». По его словам, что украинские власти обязательно ответят за блокаду полуострова, все претензии им будут выставлены после завершения украинского кризиса.

Общий ущерб суммарно составил около шесть триллионов рублей. Это бюджет маленькой страны, — сказал Константинов.

Весной 2022 года рабочая группа крымского Госсовета направила в ФСБ и СКР заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности украинских организаторов перекрытия канала. В документе фигурировали имена 12 человек, среди которых — бывшие президенты Украины Пётр Порошенко и Леонид Кравчук.

Следственный комитет в конце августа 2021 года впервые в истории России возбудил уголовное дело по статье «Экоцид» за перекрытие в 2014 году Северо-Крымского канала. Организаторам водной блокады, скрывшимся на территории Украины, может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Согласно п. 5 ст. 78 УК РФ, экоцид не имеет сроков давности.

22 декабря Константинов заявил в Арбитражный суд Крыма поданы новые иски от субъектов хозяйствования республики к Украине о водной блокаде. Сумма претензий превышает 2,5 трлн рублей.