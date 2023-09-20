Крупный пожар произошел рядом с аэропортом в Сочи Kub Mash: резервуар с топливом загорелся недалеко от аэропорта в Адлере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел недалеко от аэропорта Адлера в Сочи, об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash. По предварительным данным, загорелся резервуар с топливом.

Известно, что огонь возник примерно в 05:15 утра. В настоящее время над городом поднимается огромный столб дыма. Также очевидцы сообщают, что незадолго до этого они слышали звук взрыва.

При этом сам аэропорт не прекратил свою работу и продолжает функционировать в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Да, аэропорт работает в штатном режиме, — сказал собеседник агентства.

По информации агентства, пожар разгорелся на улице Авиационной. Сейчас на месте происшествия работают городские службы, полиция, газовая служба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рассказал, что в Адлерском районе Сочи рано утром 20 сентября загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. На тушении огня работают 60 человек и 15 единиц техники. Угроза распространения огня отсутствует.

17 сентября стало известно, что в Анапе горят две тысячи квадратных метров сухой травы. Пожарным удалось локализовать огонь. Возгорание началось в садоводческом товариществе «Мечта». Первоначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В ликвидации огня принимали участие 65 человек личного состава и 19 единиц техники.