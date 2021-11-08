Кришнаиты из Иркутска покинули Читу после ритуальных танцев

Кришнаиты из Иркутска покинули Читу после проведённых во время локдауна ритуальных танцев в центре города. Об этом «МК в Чите» рассказал источник в правоохранительных органах.

Приехавшие в Забайкалье кришнаиты планировали отправиться в Краснокаменск для проведения акций и распространения религиозной литературы. Получив административные протоколы за нарушение антиковидных правил, они решили покинуть регион, — рассказал инсайдер.

По имеющимся данным, документы для привлечения участников религиозной акции к ответственности были направлены в суд 8 ноября.

Накануне, 7 ноября, группа кришнаитов возле площади Ленина в Чите устроили религиозную акцию: несколько человек пели и танцевали. Однако в Забайкалье действует запрет на проведение массовых мероприятий, и обязателен масочный режим, так что на кришнаитов выписали административные протоколы.

Ранее несколько женщин призывали граждан проходить в торговый центр в Нижнекамске, не показывая QR-кодов. Полиция Татарстана привлечёт нарушителей к административно ответственности.