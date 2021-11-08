Кришнаиты из Иркутска покинули Читу после ритуальных танцев
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:11, 08 ноября 2021
Фото: chita_kogot/t.me
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Кришнаиты из Иркутска покинули Читу после проведённых во время локдауна ритуальных танцев в центре города. Об этом «МК в Чите» рассказал источник в правоохранительных органах.
Приехавшие в Забайкалье кришнаиты планировали отправиться в Краснокаменск для проведения акций и распространения религиозной литературы. Получив административные протоколы за нарушение антиковидных правил, они решили покинуть регион, — рассказал инсайдер.
По имеющимся данным, документы для привлечения участников религиозной акции к ответственности были направлены в суд 8 ноября.
Накануне, 7 ноября, группа кришнаитов возле площади Ленина в Чите устроили религиозную акцию: несколько человек пели и танцевали. Однако в Забайкалье действует запрет на проведение массовых мероприятий, и обязателен масочный режим, так что на кришнаитов выписали административные протоколы.
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