Кремль назвал позицию по Крыму одним из серьёзных разногласий с Турцией

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Одним из серьёзных разногласий между Россией и Турцией является позиция Анкары по Крыму. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул важность отношений между двумя странами. По его словам, они носят взаимовыгодный характер. Их основа — невмешательство во внутренние дела друг друга и уважение интересов партнёра.

Вместе с тем, разумеется, есть и разногласия. К серьёзным разногласиям относится Крым, у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до турецких визави нашу последовательную позицию, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что эта тема не подлежит обсуждению. Но Россия разъясняет свою позицию весьма терпеливо.

Крымский полуостров, напомним, вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Однако ряд стран не признаёт вхождение Крыма в состав России, в их числе и Турция. Президент Владимир Путин ранее выражал удивление точкой зрения «демократической» Европы по Крыму, добавляя, что заявления президента Турции Реджепа Эрдогана по этому вопросу не вызывают интереса.

Как ранее писал NEWS.ru, присоединение Крыма к России по-прежнему отказываются признать США. Заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что этого не произойдёт никогда.