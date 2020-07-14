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Красноярскому школьнику запретили митинговать против онлайн-обучения

17:59, 14 июля 2020
Фото: Nicola Zingarelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

17-летний красноярский школьник Александр Разин не сможет на законных основаниях провести митинг против дистанционного обучения. Ему отказали местные власти.

Ранее старшеклассник подал заявку на проведение акции протеста в сквере Космонавтов в Красноярске. Юноша заявил, что не доволен качеством учёбы на удалёнке, указав, что в этом году ему надо сдавать ЕГЭ.

В красноярской мэрии посчитали, что проводить митинг будет рискованно на фоне пандемии коронавируса. В пресс-службе мэра рассказали «МК в Красноярске», что школьнику отказано в проведении акции. Официального документа с отказом Разину ещё не направили, а на звонки чиновников он пока не ответил, уточнили в мэрии. Если школьник всё-таки проведёт митинг вопреки указанию властей, то к нему «примут санкции», заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российских школьников 1 сентября оставят без традиционных торжественных линеек. Вместо этого им устроят «диагностику знаний», полученных во время удалённой учебы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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