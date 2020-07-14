Красноярскому школьнику запретили митинговать против онлайн-обучения

17-летний красноярский школьник Александр Разин не сможет на законных основаниях провести митинг против дистанционного обучения. Ему отказали местные власти.
Ранее старшеклассник подал заявку на проведение акции протеста в сквере Космонавтов в Красноярске. Юноша заявил, что не доволен качеством учёбы на удалёнке, указав, что в этом году ему надо сдавать ЕГЭ.
В красноярской мэрии посчитали, что проводить митинг будет рискованно на фоне пандемии коронавируса. В пресс-службе мэра
Как ранее сообщал NEWS.ru, российских школьников 1 сентября оставят без традиционных торжественных линеек. Вместо этого им устроят «диагностику знаний», полученных во время удалённой учебы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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