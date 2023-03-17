Красноярский депутат объяснил, каких журналистов счел говноедами Отравившийся мухоморами депутат Терехов объяснил, что назвал говноедами журналистов «8 канала»

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Денис Терехов

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов, назвавший говноедами журналистов, заявил в интервью NEWS.ru, что это относилось к сотрудникам регионального «8 канала». По его словам, они занимаются преследованием людей, оскорблением, откровенным антисемитизмом и они нерукопожаты в красноярской журналистской тусовке.

Это принципиально важно — их никто не считает журналистами. Их не пускают ни на какие мероприятия. Это не только мое мнение, но и общая позиция большого круга людей, которые имеют куда большее отношение к журналистке, чем я. «8 канал» — в каком-то смысле мем в Красноярске. <...> Медиаимперией не назовешь... такая говноимперия, в каком-то смысле информационная, — сообщил Терехов.

Депутат также извинился, что приходится употреблять такие выражения. По его словам, сотрудники «8 канала» ведут анонимные Telegram-каналы, где выкладывают записи людей, которые не знали, что их записывают, занимаются мелким шантажом и с ними никто не хочет связываться.

«8 канал» и до этого случая с БАДами называли меня наркоманом, сумасшедшим. Я на это не обращал внимания, пишите что хотите. И вот они решили устроить провокацию — всучить мне какую-то книжку про грибы. Я не дал им эту возможность, я не хочу с ними разговаривать, потому что с ними разговаривать — мараться, — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что Денис Терехов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского из-за отравления мухоморами. По его словам, он отравился БАДами, купленными на Даниловском рынке Москвы, а не грибами.

Он рассказал, что после приема капсул заснул, но сон его был тревожным, в результате невеста депутата испугалась и вызвала скорую помощь. Услышав, что мужчина принимал «добавку с мухоморами», его сразу же решили госпитализировать. По словам Терехова, в 8 утра он проснулся в реанимации «Склифа», «в 9 пошевелил пальцем, в 10 готов был отжаться 100 раз».