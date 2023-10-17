Красноярец зарубил топором двух собак бывшей девушки

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Житель Красноярского края зарубил топором двух собак бывшей девушки после того, как та отказалась давать ему деньги на выпивку, сообщает Telegram-канал «Красноярск № 1». Позднее он рассказал женщине о расправе над питомцами. Живодера приговорили к четырем месяцам исправительных работ.

По данным «Красноярск № 1, нападение произошло на днях в Саянском районе Красноярского края. 25-летний молодой человек обратился к бывшей возлюбленной с просьбой дать в долг деньги на алкоголь, та ему отказала. Спустя некоторое время он узнал, что женщина отдала своему знакомому двух своих собак на передержку во время переезда. Мужчина залез во двор дома и зарубил топором животных, а их останки выбросил в мусорный бак.

Ранее сообщалось, что в Красноярске пьяный мужчина выкинул из окна собаку своей сестры после того, как женщина отказалась давать ему деньги на алкоголь. Животное ударилось головой о козырек магазина и скончалось. Мужчина был задержан и в ближайшее время предстанет перед судом.

До этого в Кемеровской области мужчина выбросил из окна свою беременную собаку. Сам кемеровчанин заявил, что сбросил питомца, потому что тот покусал его крысу. При падении собака скончалась. Полиция проводит проверку по данному факту.