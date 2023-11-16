KP.RU: в СИЗО в Екатеринбурге умерли двое заключенных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В СИЗО № 1 Екатеринбурга умерли двое арестантов, сообщает KP.RU со ссылкой на информацию осведомленных источников. По их данным, причиной смерти одного из заключенных стала передозировка наркотиков, второго — побои сокамерников из-за неправильного входа в «хату».

Как пишет издание, в следственном изоляторе на улице Малышева содержатся около 1200 человек и смерть двоих — это серьезное ЧП. По информации источников, в связи с происшествием в учреждении прошли массовые проверки.

Были слухи, что второй скончавшийся неправильно зашел в тюремную «хату». Якобы у него случился конфликт с сокамерником, который перерос в драку. Но в итоге другие арестанты <...> забили его до смерти, — рассказал источник издания.

Сообщается также, что в пресс-службе регионального управления ФСИН не подтвердили, но и не опровергли данную информацию, заявив лишь, что люди в СИЗО умирают, «как и в городах», от болезней и по другим причинам.

Ранее правительство России изменило положение о воинском учете для отбывающих наказание граждан. Теперь осужденные будут ставиться на особый воинский учет. Колонии должны будут предоставлять данные в течение десяти рабочих дней после приема заключенного, его перемещения или освобождения.