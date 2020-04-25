Коронавирус добрался до УФСИН в Тульской области

https://static.news.ru/photo/225efb56-86e7-11ea-bbbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: УФСИН России по Тульской области/facebook.com

Одиннадцать человек заразились коронавирусом в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За минувшие сутки в области зафиксированы 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек — из числа контингента УФСИН России по Тульской области, остальные контактировали с заболевшими, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что всего в Тульской области COVID-19 диагностирован у 578 человек. Из них 59 выздоровели, 4 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что в исправительных колониях и следственных изоляторах Забайкальского края запретили проводить свидания, чтобы предупредить распространение коронавируса. В учреждения уголовно-исполнительной системы также перестали пускать сотрудников с повышенной температурой.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.