Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Башкирия
В ЗАГСе Уфы прошла креативная свадьба в условиях пандемии, пишет mkset.ru. Местные жители заключили брак без гостей, в респираторах и резиновых перчатках. Кольца они надевали на шеи, а первый танец молодых станцевали на улице под мелодию с собственного мобильного.
Ставропольский край
В Ставрополе уже третье воскресенье организуют концерты в условиях самоизоляции с выездом на дом, пишет newstracker.ru. Музыканты играют джаз и классику в современной обработке во дворах ЖК, которые выбирают по опросу в соцсетях. Люди могут открыть окна, выйти на балкон и услышать выступление живого оркестра.
Нижегородская область
В Стригинском бору Нижнего Новгорода местные жители массово водили хороводы, пели песни и прыгали через костер. Один из участников мероприятия рассказал журналистам newsnn.ru, что так они отметили «традиционный праздник русов», а коронавируса никто из них не боится и самоизоляцию соблюдать не намерен.
Омская область
Водитель омского троллейбуса записала видеообращение президенту России Владимиру Путину, где пожаловалась на новое решение властей. Всех водителей общественного электротранспорта обязали носить маски и перчатки, хотя они никак не контактируют с пассажирами, сообщает gorod55.ru. Женщина отметила, что омские троллейбусы не оборудованы кондиционерами, и потому управлять городским транспортом в средствах индивидуальной защиты не только нецелесообразно, но и неудобно. Она предложила Путину отправить в Омск министра, который обязал водителей троллейбуса работать в масках и перчатках, чтобы тот провел в кабине водителя те же 11 часов и понял, насколько это тяжело.
Волгоградская область
Волгоградские работодатели берут миллионные кредиты на зарплату. Пока 48 предприятий Волгоградской области подали заявки на получение зарплатных кредитов под 0%. Одобрено пока 18 обращений, пишет портал novostivolgograda.ru. По одобренным заявкам в виде беспроцентных кредитов банки выдали предпринимателям около 19 миллионов рублей. Еще 27 обращений находятся на рассмотрении.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татарстан
Жители Казани решили «скрасить» дни самоизоляции дворовой дискотекой. Как сообщает inkazan.ru, участники вечеринки собрались у одного из балконов на первом этаже, откуда звучала музыка. Местные жители на это отреагировали по-разному: кто-то захотел присоединиться, а кто-то выразил опасение, что из-за подобных мероприятий снова продлят режим самоизоляции.
Приморский край
Коренные малочисленные народы Приамурья оказались на грани исчезновения. Как пишет vostokmedia.com, для жителей севера единственный способ прокормить себя и свою семью — охота и рыбалка. В последнее время малочисленные народы вынуждены искать другие способы пропитания из-за снижения лимитов добычи. При этом жители отдалённых населённых пунктов, у которых есть симптомы коронавируса, не могут получить квалифицированную помощь — мешает отсутствие узких специалистов, автомобильного транспорта и специального оборудования.
Ростовская область
На нашествие мышей и сов пожаловались жители Ростовской области. По данным rostovgazeta.ru, причиной увеличения численности грызунов стал теплый декабрь: в январе количество сочной зеленой травы соответствовало марту. В связи с этим местные жители начали встречать совиные гнезда прямо на земле.