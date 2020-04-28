Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

В ЗАГСе Уфы прошла креативная свадьба в условиях пандемии, пишет mkset.ru . Местные жители заключили брак без гостей, в респираторах и резиновых перчатках. Кольца они надевали на шеи, а первый танец молодых станцевали на улице под мелодию с собственного мобильного.

Ставропольский край

В Ставрополе уже третье воскресенье организуют концерты в условиях самоизоляции с выездом на дом, пишет newstracker.ru . Музыканты играют джаз и классику в современной обработке во дворах ЖК, которые выбирают по опросу в соцсетях. Люди могут открыть окна, выйти на балкон и услышать выступление живого оркестра.

Нижегородская область

В Стригинском бору Нижнего Новгорода местные жители массово водили хороводы, пели песни и прыгали через костер. Один из участников мероприятия рассказал журналистам newsnn.ru , что так они отметили «традиционный праздник русов», а коронавируса никто из них не боится и самоизоляцию соблюдать не намерен.

Омская область

Водитель омского троллейбуса записала видеообращение президенту России Владимиру Путину, где пожаловалась на новое решение властей. Всех водителей общественного электротранспорта обязали носить маски и перчатки, хотя они никак не контактируют с пассажирами, сообщает gorod55.ru . Женщина отметила, что омские троллейбусы не оборудованы кондиционерами, и потому управлять городским транспортом в средствах индивидуальной защиты не только нецелесообразно, но и неудобно. Она предложила Путину отправить в Омск министра, который обязал водителей троллейбуса работать в масках и перчатках, чтобы тот провел в кабине водителя те же 11 часов и понял, насколько это тяжело.

Волгоградская область

Волгоградские работодатели берут миллионные кредиты на зарплату. Пока 48 предприятий Волгоградской области подали заявки на получение зарплатных кредитов под 0%. Одобрено пока 18 обращений, пишет портал novostivolgograda.ru . По одобренным заявкам в виде беспроцентных кредитов банки выдали предпринимателям около 19 миллионов рублей. Еще 27 обращений находятся на рассмотрении.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татарстан

Жители Казани решили «скрасить» дни самоизоляции дворовой дискотекой. Как сообщает inkazan.ru , участники вечеринки собрались у одного из балконов на первом этаже, откуда звучала музыка. Местные жители на это отреагировали по-разному: кто-то захотел присоединиться, а кто-то выразил опасение, что из-за подобных мероприятий снова продлят режим самоизоляции.

Приморский край

Коренные малочисленные народы Приамурья оказались на грани исчезновения. Как пишет vostokmedia.com , для жителей севера единственный способ прокормить себя и свою семью — охота и рыбалка. В последнее время малочисленные народы вынуждены искать другие способы пропитания из-за снижения лимитов добычи. При этом жители отдалённых населённых пунктов, у которых есть симптомы коронавируса, не могут получить квалифицированную помощь — мешает отсутствие узких специалистов, автомобильного транспорта и специального оборудования.

Ростовская область