Контрнаступление ВСУ сорвалось: новости СВО на утро 12 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Вечером 11 мая сразу несколько российских военкоров сообщили о начале украинского контрнаступления. В частности, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный написал в своем Telegram-канале, что ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обстановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге. Минобороны РФ информацию не подтверждало. Военкор не исключил, что войска Украины в ближайшие сутки начнут наращивать усилия на юге, в районе Орехова и Гуляйполя Запорожской области.

Однако лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов почти сразу опроверг информацию о крупномасштабном контрнаступлении Киева на Запорожском направлении. Он уточнил, что в оперативном порядке удалось связаться с некоторыми из тех, кто «стоит на защите этих рубежей». Они также не подтвердили информацию, распространенную в интернете.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что информацию о скоплении катеров и техники ВСУ на правом берегу Днепра для возможной высадки на левобережье Херсонской области нужно воспринимать крайне скептически. По его словам, в регионе «все спокойно», а береговые линии максимально укреплены. Он назвал безумием любую потенциальную попытку ВСУ преодолеть Днепр в этих условиях. Он добавил, что все коммунальные службы работают в штатном режиме, а электричество, вода, газ и интернет поставляются.

Фото: Министерство обороны Украины

В конечном итоге Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ. В ведомстве уточнили, что на Купянском направлении активные действия не ведутся. На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем и отражены восемь атак ВСУ на позиции ВС РФ. Военные добавили, что на Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся. В Минобороны добавили, что в настоящее время идет отражение атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. По информации ведомства, в месте проведения боев задействована армейская и штурмовая авиация.

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» 11 мая продвинулись в Артемовске на 220 метров. По его словам, под контролем ВСУ в этом городе остается площадь 2,18 квадратного километра.

Главная проблема, которая больше всего пугает Владимира Зеленского и вынуждает его постоянно откладывать обещанное контрнаступление, это неспособность прикрыть технику и войска от ударов с воздуха, считает полковник ВС РФ в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. Таким образом он прокомментировал слова президента Украины о том, что тот ждет «некоторых вещей» для начала активных боевых действий. Эксперт напомнил, что Киев давно требует от Запада поставок самолетов, однако Вашингтон и его союзники отвечают на эти запросы отказом.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому участники специальной военной операции могут поступать в вузы без вступительных испытаний. Кроме того, участников СВО предлагается зачислять без экзаменов в организации среднего образования. Законопроект предполагает зачисление участников СВО на обучение при условии успешного прохождения собеседования в случае его проведения.

Фото: Министерство обороны РФ Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

ВСУ понимают, что им придется обойти Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) при наступлении, сообщил глава украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин в разговоре с CNN. Украинские военные несут ответственность за безопасность станции, объяснил он. Глава компании обратил внимание, что российские атомщики тоже понимают риски. Он также считает, что Украина может вернуть станцию себе, перерезав связь между ней и Крымом, для чего нужно взять под контроль Мелитополь.

Украинские военные пять раз в течение 11 мая обстреливали расположенный на севере от Донецка город Горловку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Всего на данный момент ВСУ выпустили по Горловке 37 снарядов из этого вида оружия. В результате обстрела пострадали не менее восьми человек, один житель города скончался от полученных ранений.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что над регионом сработала российская система ПВО. Он отметил, что информации о пострадавших пока нет.

Российские вооруженные силы на запорожском фронте успешно обезвредили три украинских беспилотника и четыре дрона-камикадзе. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева, помогли средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Он также отметил, что в районе Полтавки на запорожском фронте была уничтожена временная база противника с помощью реактивной артиллерии, а в районе Гуляйполя боевой расчет самоходной артиллерийской системы «Гвоздика» уничтожил украинскую минометную группу.

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