Концентратом из сортов красного винограда предложили лечить печень в Крыму

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Восстановить работу печени после курса антибиотиков можно концентратом из нескольких сортов красного винограда, заявили в КФУ им. В. И. Вернадского. В течение года в Крыму испытывали соответствующий препарат на сотнях лабораторных крыс.

Животным вводили разведённый спирт, провоцируя интоксикацию. Как рассказала доцент кафедры внутренней медицины № 1 Медакадемии им. Георгиевского Анна Захарова, концентрат подействовал благотворно и на группу животных с острой алкогольной интоксикацией, и на группу с хроническим отравлением, передаёт «МК в Крыму».

Полезные вещества (биофлавоноиды) концентрата из красного крымского винограда явно способствовали восстановлению и на тканевом уровне, и на фрагментном. Произошла активация синтеза белка, усиление антиоксидантной защиты, — говорится в сообщении.

Накануне хиромант Иван Громов рассказал, как по ладони распознать склонного к алкоголизму человека. По его словам, на правой руке любителей выпить можно найти так называемую линию яда, или «линию печени». Она располагается совсем близко к запястью. Наличие линии говорит о том, что у человека могут быть проблемы с печенью.

Как сообщал NEWS.ru, 2020 год стал также годом перемен для российской винодельческой отрасли. 26 июня вступил в силу новый закон о виноградарстве и виноделии. Он направлен на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма.

Председатель Союза виноградарей и виноделов РФ, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил позднее, что поддерживает этот закон, так как защищает рынок России от импортного «шмурдяка».